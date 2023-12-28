На Украине госуслуги для автомобилистов подорожают в десятки раз

Кабмин Украины: стоимость госуслуг для автомобилистов вырастет в 10-30 раз

Кабинет министров Украины решил в десятки раз повысить цены на платные государственные услуги для автомобилистов с 1 января 2024 года. Это следует из постановления кабмина, опубликованного на сайте украинского правительства.

Так, с нового года почти в 10 раз подорожает стоимость выдачи водительского удостоверения, в 20 раз — прохождение теоретического экзамена для получения водительских прав, в 30 раз — прохождение практического экзамена. Меньше всего — в два раза — вырастет стоимость регистрации и перерегистрации автомобильного средства с присвоением госномера.

Ранее в Министерстве экономики Украины заявили, что Запад должен профинансировать социальный сектор страны, иначе бюджетники останутся без пенсий и зарплат. Собственный бюджет в республике намерены тратить на оборону и обслуживание государственного долга, пояснила глава минэкономики Юлия Свириденко.