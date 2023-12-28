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03:54, 28 декабря 2023Бывший СССР

Украинский депутат обратила внимание на странную деталь на фото с Залужным

Депутат Безуглая обратила внимание на высокую стоимость ручки Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обратив внимание на его ручку, стоимость которой она оценила в 24 тысячи гривен (почти 60 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), передает РИА Новости.

Иными словами, отметила политик, ее цена равна по меньшей мере «36 месяцам выплат раненому, выведенному за штат».

Ранее Безуглая назвала Залужного «обиженкой» после того, как он отреагировал удивленным смайликом на опубликованную в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию президента Украины Владимира Зеленского с несколькими военачальниками, на которой его не было.

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      Марина Совина
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