Украинский депутат обратила внимание на странную деталь на фото с Залужным

Депутат Безуглая обратила внимание на высокую стоимость ручки Залужного

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обратив внимание на его ручку, стоимость которой она оценила в 24 тысячи гривен (почти 60 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), передает РИА Новости.

Иными словами, отметила политик, ее цена равна по меньшей мере «36 месяцам выплат раненому, выведенному за штат».

Ранее Безуглая назвала Залужного «обиженкой» после того, как он отреагировал удивленным смайликом на опубликованную в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию президента Украины Владимира Зеленского с несколькими военачальниками, на которой его не было.