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06:53, 1 декабря 2023Бывший СССР

Залужного назвали «обиженкой» из-за реакции на пост в соцсетях

Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ Залужного «обиженкой»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного «обиженкой» из-за его реакции на пост в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она обратила внимание, что главком украинских войск отреагировал удивленным смайликом на размещенную в соцсети фотографию, на которой был запечатлен президент страны Владимир Зеленский, обсуждающий боевые действия с несколькими военачальниками. При этом самого Залужного на снимке не было, а подпись содержала критику в его адрес. «Валерий Федорович снова в Facebook. Вы блогер? Ну реально, как "обиженка" на бывшего реагирует», — прокомментировала ситуацию Безуглая.

Ранее украинский депутат обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Кроме того, она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, а также почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.

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      Марина Совина
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