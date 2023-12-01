Залужного назвали «обиженкой» из-за реакции на пост в соцсетях

Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ Залужного «обиженкой»

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного «обиженкой» из-за его реакции на пост в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она обратила внимание, что главком украинских войск отреагировал удивленным смайликом на размещенную в соцсети фотографию, на которой был запечатлен президент страны Владимир Зеленский, обсуждающий боевые действия с несколькими военачальниками. При этом самого Залужного на снимке не было, а подпись содержала критику в его адрес. «Валерий Федорович снова в Facebook. Вы блогер? Ну реально, как "обиженка" на бывшего реагирует», — прокомментировала ситуацию Безуглая.

Ранее украинский депутат обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Кроме того, она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, а также почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.