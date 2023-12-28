Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

Глава МИД Украины Кулеба обвинил страны ЕС в неумении вести войну

Страны Европейского союза (ЕС) не умеют вести полномасштабные военные конфликты и адаптироваться к таким условиям. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Kyiv Independent.

Кулеба прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники странами ЕС. По его мнению, европейские государства потратили слишком много времени на обсуждение вместо практических действий.

«Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия — не самая популярная бизнес-область», — заявил дипломат. Он также отметил отсутствие единого подхода в странах Евросоюза и США, а также протекционизм в сфере обороны среди государств Запада.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата, что ЕС признал неспособность обеспечить военные потребности Украины. По словам дипломата, в первую очередь в вопросе военной помощи Украине страны ЕС ориентируются на стимулирование собственных производителей.