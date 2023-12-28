Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:36, 28 декабря 2023Бывший СССР

Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

Глава МИД Украины Кулеба обвинил страны ЕС в неумении вести войну

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не умеют вести полномасштабные военные конфликты и адаптироваться к таким условиям. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Kyiv Independent.

Кулеба прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники странами ЕС. По его мнению, европейские государства потратили слишком много времени на обсуждение вместо практических действий.

«Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия — не самая популярная бизнес-область», — заявил дипломат. Он также отметил отсутствие единого подхода в странах Евросоюза и США, а также протекционизм в сфере обороны среди государств Запада.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата, что ЕС признал неспособность обеспечить военные потребности Украины. По словам дипломата, в первую очередь в вопросе военной помощи Украине страны ЕС ориентируются на стимулирование собственных производителей.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев объяснил, возможны ли переговоры с Киевом. И назвал «важнейшую и неизбежную» цель СВО

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      В Германии заявили о надежде на США в вопросе помощи Украине

      Центробанк объявил о возобновлении продаж валюты

      Александр Васильев перечислил модные цвета в одежде на 2024 год

      В России прокомментировали участие бывших военнопленных в СВО

      Необычная фигура Деда Мороза испугала жителей российского города

      От Илона Маска потребовали отозвать Tesla с дефектами

      В Москве пешеход оказался в больнице из-за отлетевшего в ДТП фургона

      Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости