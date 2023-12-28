Навка, Плющенко, SHAMAN. Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек. Кто они?

ЦИК России утвердил SHAMAN, Навку и Плющенко доверенными лицами Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на выборах 2024 года из 346 человек. Ими стали звезды российской эстрады, спорта и культурные деятели.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина разъяснила, что доверенным лицам выдадут удостоверения установленного образца после регистрации. РБК утверждала, что в целом список доверенных лиц Путина обновится примерно на 40 процентов по сравнению с кампанией 2018 года.

Путина поддержат SHAMAN и Навка

В список доверенных лиц действующего президента попал певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Он стал популярен после начала специальной военной операции (СВО) — именно в этот период вышли его песни «Я русский» и «Встанем». Он также исполнил гимн России вместе с Путиным на концерте на Красной площади в честь вхождения новых территорий в состав страны.

Певец Шаман. Фото: Евгения Демина / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение Путина к SHAMAN. По словам Пескова, президент «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО. Тем временем Министерство культуры Украины внесло SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности республики.

Также доверенным лицом Путина стала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Экс-спортсменка является женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Помимо нее, в список вошел и другой фигурист — двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании Евгений Плющенко.

Татьяна Навка. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Путина поддержит «патриотическая коалиция» знаменитостей

В своей новой президентской кампании Путин будет опираться на широкую патриотическую коалицию. Среди его доверенных лиц также числится танцор Сергей Полунин, который был премьером Королевского балета в Лондоне. У Полунина на теле набиты три татуировки с портретами Путина, а также герб Украины на руке. Сам танцор родился в Херсоне.

Некоторые знаменитости из доверенного списка Путина попадают туда не в первый раз. Например, ректор МГУ Виктор Садовничий, солист группы «Любэ» и бывший депутат Госдумы Николай Расторгуев, а также режиссер Никита Михалков.

Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента 8 декабря — он выдвинулся в качестве самовыдвиженца. Для действующего российского лидера это будут пятые президентские выборы. Первый раз он выиграл президентскую гонку в 2000 году.