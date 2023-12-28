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15:56, 28 декабря 2023Забота о себе

Названы самые частые травмы москвичей в Новый год

Врач Данилов назвал переломы самыми частыми травмами в Новый год у москвичей

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего жители Москвы в Новый год получают такие травмы, как переломы, повреждения вследствие падений и ожоги. Их назвал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Евгений Данилов, пишут «Известия».

Кроме того, по его словам, есть небольшая доля пациентов с отравлениями и тех, кто неправильно использовал пиротехнику.

«И мы с вами не должны забывать, что в период новогодних праздников, все же это зима, ситуация с обстановкой по гриппу и острым респираторным заболеваниям не отступает и, соответственно, заболеваемость сохраняется», — напомнил врач. Он добавил, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи в новогодние праздники возрастает.

Ранее врач-остеопат Дмитрий Симкин выразил мнение, что вернуть себе силы и бодрость перед Новым годом можно, если изменить режим дня. Прежде всего, по его словам, нужно наладить режим работы и отдыха, улучшить качество сна — не злоупотреблять гаджетами в вечернее время, обеспечить комфортные условия для сна, достаточный уровень затемнения в спальне и так далее.

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      Варвара Кошечкина
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