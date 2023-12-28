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11:24, 28 декабря 2023Путешествия

Названы топ-5 сервисов для бронирования жилья в России

Ostrovok и «Яндекс. Путешествия» стали самыми популярными сервисами у туристов

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

В 2023 году российские туристы чаще всего планировали поездки через сервисы Ostrovok и «Яндекс. Путешествия». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

Уточняется, что на эти два сайта пришлось более 50 процентов онлайн-бронирований. При этом доля сервиса Ostrovok составила 29 процентов, а «Яндекс. Путешествий» — 23 процента.

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В числе самых популярных у россиян сервисов аналитики также назвали «Суточно.ру», который пользуется спросом при бронировании апартаментов. На него пришлось 11 процентов всех заказов.

В топ-5 также вошли 101 Hotels (9 процентов) и Bronevik/МТС Travel (6 процентов). Заметна и доля приложения Avito (5 процентов), где размещают объявления о сдаче частного жилья.

Авторы исследования добавили, что российские сервисы планирования путешествий дают туристам возможность сэкономить до 20-50 процентов. Они предлагают денежную скидку или баллы на следующие поездки.

Ранее аналитики назвали города России, отелям в которых туристы ставят наиболее высокие оценки. Местом с лучшими гостиницами названа сочинская Красная Поляна, а в тройку лидеров вошли Смоленск и Калининград.

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      Мария Борисова
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