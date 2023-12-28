Памфилова назвала число кандидатов на участие в выборах президента России

Памфилова: число кандидатов на участие в выборах президента достигло 33 человек

Число кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах в марте 2024 года, достигла 33 человека. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, ее цитирует ТАСС.

Среди 33 кандидатов 24 человека хотят принять участие в президентской гонке как самовыдвиженцы, остальные 9 — от политических партий, уточнила Памфилова. Документы в ЦИК уже подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Действующий президент Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. От партий уже выдвинули свои кандидатуры Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»), Борис Надеждин («Гражданская инициатива») и Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, большое число кандидатов на выдвижение в президенты является естественным и не вызывает удивления, так как россияне пользуются своим конституционным правом. При этом он подчеркнул, что амбиции некоторых кандидатов являются нереализуемыми.