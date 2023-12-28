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09:19, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка рассказала о худшем выступлении 2023 года

Кадр: Ярослава Тринадцатко / Youtube

Популярная российская юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала о худшем выступлении в 2023 году. Его подробности она описала в своем Telegram-канале.

Комикесса назвала худшим за год последнее выступление на корпоративе. «Я с микрофоном не могла переорать мужчин и мне приходилось тупо останавливаться и молчать», — пожаловалась Тринадцатко. Также, по ее словам, женщины выходили во время ее выступления, громко отодвигая стулья.

«Если у вас на мероприятии артисты, не будьте свиньями, пожалуйста. Они не виноваты, просто хотят выполнить свою работу и уйти», — обратилась Тринадцатко к зрителям.

Ранее Тринадцатко, трижды выходившая замуж, назвала пользу разводов. По ее словам, расставания с мужьями научили ее больше ценить себя.

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      Мария Большакова
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