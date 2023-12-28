Посольство России в Турции прокомментировало ситуацию с цепной аварией

Посольство России в Турции: россиян среди пострадавших в цепной аварии нет

Россиян среди пострадавших в результате произошедшей в Турции цепной аварии нет. Об этом заявили в посольстве России в республике в ответ на запрос «Ленты.ру».

«Россиян среди пострадавших в данном ДТП нет», — заявила пресс-секретарь посольства Ирина Касимова.

Ранее в Турции произошла цепная авария, в которой пострадали более 50 человек. ДТП случилось на автомагистрали «Северная Мраморная».