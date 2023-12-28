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15:05, 28 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыли детали покушения на главу крупнейшей птицефабрики Воронежской области

Коллега владельца яичной фабрики Ширяева раскрыл детали покушения на него

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Коллега владельца крупнейшей птицефабрики Воронежской области, экс-депутата областной думы Геннадия Ширяева раскрыл детали покушения на него. Об этом сообщают «Известия».

По словам коллеги, перед покушением Ширяев был вместе с ним на маслозаводе. Там мужчины занимались рабочими вопросами, после чего владелец птицефабрики уехал первым. Через время он позвонил коллеге и рассказал, что в него стреляли.

Никаких предпосылок, по словам коллеги, перед покушением не было. Напавшего также никто не зафиксировал — он стрелял со стороны лесополосы, после чего поспешил скрыться.

Выстрелы были произведены в стекло и дверь. Ширяев не пострадал.

Покушение на владельца прицефабрики произошло 27 декабря в 18.00 (мск). Стрелявшего разыскивают, в Борисоглебском районе объявили план «Перехват».

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      Илона Палей
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