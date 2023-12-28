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13:40, 28 декабря 2023Силовые структуры

На владельца крупнейшей птицефабрики Воронежской области совершили покушение

Под Воронежем расстреляли машину владельца фабрики по производству яиц Ширяева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Воронежской области расстреляли машину владельца фабрики по производству яиц, экс-депутата областной думы Геннадия Ширяева, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, покушение было совершено спустя два дня после возбуждения уголовного дела о сговоре производителей яиц в регионе. Около 18.00 (мск) Ширяев один ехал по трассе «КурскСаратов» и был уже в двух километрах от своего дома. Однако около села Третьяки во внедорожник владельца птицефабрики произвели два выстрела. После этого неизвестный скрылся.

Ширяев не пострадал. В Борисоглебском районе объявили план «Перехват», стрелявшего разыскивают.

Птицефабрика экс-депутата является крупнейшей в Воронежской области. Также мужчина владеет заводами по производству подсолнечного масла и яиц.

Ранее сообщалось, что жителя Чехии обвинили в покушении на российского военного.

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