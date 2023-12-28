Раскрыта личность новой возлюбленной Гуфа

Super: новой возлюбленной рэпера Гуфа стала 25-летняя Разият Салахова

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный как Гуф, встречается с 25-летней девушкой. Личность новой возлюбленной исполнителя раскрыло издание Super.

На опубликованных кадрах Долматов проводит время с новой возлюбленной на пляже Лаян острова Пхукет. По данным издания, девушку зовут Разият Салахова, она из Санкт-Петербурга. Также известно, что возлюбленная рэпера училась в Саратовском государственном медицинском университете имени В. И. Разумовского.

Страница девушки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) закрыта, а «ВКонтакте» она зарегистрирована под именем София.

Ранее Гуф признался, что состоит в отношениях с девушкой, которая не является представительницей шоу-бизнеса, а также рассказал, что он и его новая избранница любят друг друга.