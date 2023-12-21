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15:49, 21 декабря 2023Культура

Рэпер Гуф рассказал о новом романе

Рэпер Гуф рассказал о том, что вступил в новые отношения

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, рассказал о своем новом романе. Об этом он сообщил в программе «Алена, блин!», доступной на YouTube.

Артист признался, что состоит в отношениях с девушкой, которая не является представительницей шоу-бизнеса, а также рассказал, что он и его новая избранница любят друг друга. При этом музыкант отказался делиться подробностями своего нового романа, заявив о том, что «счастье любит тишину».

Гуф отметил, что если бы не его девушка, которая вместе с ним приехала из Таиланда в Москву и собирается вместе с рэпером обратно на остров, он бы разочаровался в женщинах.

Ранее Долматов заявил о том, что новый возлюбленный его экс-супруги, модели Юлии Королевой, избил его в Таиланде. Королева, в свою очередь, обвиняла музыканта в употреблении наркотиков и намеривалась лишить его родительских прав на их общую дочь Тину.

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      Анастасия Астахова
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