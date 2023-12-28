Родителей призвали срочно убрать три вещи из детской комнаты

Дизайнер Тычино: из детской комнаты нужно убрать мягкие игрушки и ковер

Родителям нужно убрать из детской комнаты лишние игрушки, ковры со слишком высоким ворсом и чересчур яркие вещи. Срочно избавиться от этих элементов интерьера призвала дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Специалистка напомнила, что игрушки из мягкой ткани являются пылесборниками. «Если ребенок редко берет игрушку в руки, то ее стоит убрать из комнаты», — рассказала эксперт. Специалистка посоветовала сделать то же самое и с ковром с высоким ворсом — он накапливает не только мелкие твердые частички.

«К сожалению, неизбежно и появление остатков пищи, а также опасных микроорганизмов. Часто пылесосить в детской вряд ли получится. Использовать агрессивные чистящие средства в этом помещении нежелательно», — предупредила Тычино.

Дизайнер рекомендовала убрать из детской слишком яркие детали — они могут давить на ребенка. Вместо этого эксперт посоветовала использовать в оформлении комнаты только нейтральные и спокойные цвета.

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