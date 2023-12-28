Россиян призвали срочно убрать елку от батареи и сквозняка

Агроном Синьковский: елку нельзя ставить вблизи батареи и на сквозняке

Россиян призвали срочно убрать натуральные елки от батарей и со сквозняков — иначе дерево быстро осыплется и потеряет праздничный вид. Ошибки при установке новогодних елок назвал агроном Петр Синьковский, пишет aif.ru.

Еще одна ошибка — сразу ставить свежеприобретенную елку с мороза в комнату. Так дерево долго не проживет, считает эксперт. «Этому помешает стресс, вызванный резким перепадом температур. Поэтому свежеприобретенную елку надо сначала подготовить. Самый простой способ: сутки продержать на балконе, сутки в коридоре и только потом устанавливать ее в жилом помещении», — посоветовал Синьковский.

Другая типичная ошибка связана с установкой елки. По словам агронома, не стоит использовать обычные крестовины или опоры. Вместо этого нужно поместить дерево в емкость с влажным субстратом. «Большое ведро со смесью опилок и прокаленного крупного песка — вполне подойдет. Погружать ствол просто в воду — этим вы ничего хорошего не добьетесь, а вот субстрат удержит елку от интенсивного подсыхания и сброса хвои», — пояснил Синьковский. Перед установкой следует спилить низ ствола на два-три сантиметра — в противном случае полезного эффекта не будет.

Последняя ошибка связана с украшениями. «Елка вполне нормально перенесет светодиодные гирлянды, а вот гирлянды с лампами накаливания резко сокращают срок сохранения первозданности: просто в силу того, что лишний перегрев (а лампочки его обеспечивают в полной мере) вреден для внешнего вида елки», — рассказал агроном.

Ранее эксперты рассказали, что единственное преимущество натуральной елки перед искусственной — это естественный запах хвои. По всем остальным параметрам выигрывает пластиковое дерево, которое прослужит не один год.