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14:10, 28 декабря 2023Россия

Российский чиновник обратился к украинцам фразой «неуважаемые нетоварищи хохлы»

Советник главы Крыма Крючков назвал авторов фейков «неуважаемыми хохлами»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков обратился к авторам распространяемого в сети фейка фразой «неуважаемые нетоварищи хохлы». Свое обращение чиновник опубликовал в Telegram-канале.

В опровергаемом фейке говорилось, будто Крючков грозил уголовной ответственностью российскому военнослужащему. В свою очередь, сам госслужащий опроверг саму вероятность того, что в период спецоперации он мог бы высказываться неуважительно к Вооруженным силам и предположил, что сообщение фейковое распространяется украинцами.

«Неуважаемые нетоварищи хохлы! Когда делаете свои фейки, хоть как-то озаботьтесь правдоподобностью», — написал чиновник в блоге (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Крючков заявлял, что сотрудники специальных служб уже вычислили всех россиян, снимавших видео с последствиями удара Вооруженных сил Украины по Феодосии. Представитель крымских властей отметил, что авторам видео может грозить уголовная ответственность, так как с точки зрения военных действий подобные ролики являются свидетельством объективного контроля за результатами удара.

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