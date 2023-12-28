Депутата нашли мертвым в российском регионе

Депутата Тобольской городской думы Егорова нашли мертвым

Депутата Тобольской городской думы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по российскому региону, передает ТАСС.

«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства», — заявили в правоохранительных органах, не сообщив обстоятельств случившегося.

В свою очередь, Baza в Telegram-канале уточняет, что, по предварительным данным, 46-летний депутат выпал из окна третьего этажа— его тело нашли во дворе дома на Кедровой улице. Собеседник 72.ru назвал предварительной причиной гибели депутата проблемы с сердцем.

Егоров занимал должность зампредседателя Тобольской гордумы седьмого созыва и был депутатом по одномандатному избирательному округу №9. Он также занимался бизнесом — мужчина организовал базу отдыха «Винокурово» с конным двором и контактным зоопарком.