«Непроходимое болото» С чем столкнулись ВСУ в боях под Артемовском?

Комроты отряда «Невский»: ВСУ не могут стянуть технику к Богдановке из-за погоды

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Богдановкой начали испытывать проблемы со снабжением и эвакуацией раненых из-за распутицы, превратившей окрестности поселка в «непроходимое болото». Об этом рассказал «Ленте.ру» командир одной из штурмовых рот отряда «Невский», попросивший не упоминать свой позывной.

По его словам, сейчас на большей части территории ДНР стоит сырая погода с положительной температурой и редкими заморозками по ночам.

Из-за этого, как стало известно, украинские части не могут безопасно подтянуть технику к передовым позициям, а также обеспечить эвакуацию раненых, которых становится все больше и больше.

Сейчас мы контролируем примерно половину села. Дороги находятся под контролем наших пушек Д-20 и Д-30 Командир штурмовой роты отряда «Невский»

Богдановка расположена к северо-западу от Артемовка, неподалеку от подконтрольного Украине города Часов Яр. В нескольких километрах от поселка находится Берховское водохранилище.

Бои под Артемовском перешли в позиционную стадию

Его сослуживец, начальник узла связи с позывным Щербет, предположил, что до начала продолжительных заморозков боевые действия на этом участке останутся позиционными, несмотря на существенное преимущество российских войск в силах и средствах.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

На ботинки налипает по несколько килограммов грязи. Машины увязают в земле, оружие приходится чистить почти круглосуточно. Зато активно разбираем их позиции артиллерией и минометами Щербет Начальник узла связи

Он добавил, что активность украинских войск в районе Богдановки за последние дни сократилась до минимума. ВСУ, по его словам, не хватает боеприпасов и средств для строительства укреплений.

«У них перестали летать даже беспилотники. Противник боится собираться в группы, все работы ведет исключительно по ночам», — заявил офицер.

Российские войска мешают ВСУ укрепиться в Богдановке

Другой военнослужащий, командир минометного расчета отряда «Невский» с позывным Чамбал, рассказал, что украинские части стремятся как можно надежнее окопаться в поселке.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские артиллеристы и минометчики мешают украинцам вести фортификационные работы, а также отрезают остающиеся в населенном пункте войска от путей снабжения, что еще сильнее затрудняет их положение.

Наша тактика — загнать врага под землю. Они просто не успевают рыть окопы и блиндажи. Как только собираются в одном месте, наши "птицы" (БПЛА) видят это, и мы накрываем Чамбал Командир минометного рассчета

Ранее офицер бригады «Север V» с позывным Чибиль рассказал о двух главных качествах бойцов штурмовой пехоты, позволяющих занимать укрепления ВСУ под плотным огнем. По его словам, действовать с инициативой в условиях контактного боя способен далеко не каждый солдат.