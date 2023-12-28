Сотрудники ФСБ предотвратили возможную стрельбу в подмосковной школе

В Подмосковье ФСБ задержала 15-летнего подростка, готовившего нападение на школу

Сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка из Московской области, который планировал нападение с оружием на учащихся школы №5 в Егорьевске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, десятиклассник состоял в террористической группе. В его телефоне силовики нашли переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы по приобретению и хранению оружия, а также по нападению на учебное заведение.

По данным РЕН ТВ, подросток планировал напасть на школу 11 января 2024 года. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям о покушении на расправу несовершеннолетних общеопасным способом и об участии в деятельности террористической организации.

Ранее в подмосковной Балашихе силовики задержали 14-летнюю девочку, планировавшую нападение на школу.