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12:49, 28 декабря 2023Россия

В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей

С 1 января 2024 года в России подорожает техосмотр автомобилей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С 1 января 2024 года в России подорожает процедура техосмотра (ТО) автомобилей. Введение новых тарифов предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет «Коммерсантъ».

По подсчетам журналистов, в большинстве российских регионов стоимость ТО легковых автомобилей после Нового года поднимется на 12 процентов.

О намерении повысить стоимость ТО заявили в 68 регионах. В половине из них тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 (легковые автомобили) с начала 2024 года повысится с действующих 913 до 1022 рублей.

Дороже всего техосмотр будет стоить для автомобилистов Чукотки — в этом регионе стоимость ТО для легковушек поднимется с 4,1 тысячи рублей до 4,5 тысячи. В Санкт-Петербурге цена на такую услугу увеличится с 1,54 тысячи рублей до 1,72 тысячи, а в Амурской области — с 1,4 тысячи до 1,57 тысячи. Подорожание ТО затронет также жителей Ненецкого автономного округа (с 1,37 тысячи до 1,5 тысячи), Камчатки (с 1,33 тысячи до 1,49 тысячи) и других регионов. Самыми низкими окажутся тарифы для автовладельцев Ивановской (с 586 до 913 рублей), Волгоградской (с 576 до 913 рублей) и Кемеровской (с 913 до 947 рублей) областей.

С 2021 года для легковых автомобилей, находящихся в личной собственности, нужно проходить техосмотр только в двух случаях: если владелец регистрирует в ГИБДД машину старше четырех лет или собирается зарегистрировать внесение изменений в ее конструкцию. Грузовикам, такси и автобусам техосмотр нужно проходить регулярно в зависимости от возраста транспортного средства.

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      Игорь Дмитров
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