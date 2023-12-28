Топливо для самолетов захотели делать из фекалий

Британские ученые создали топливо для самолетов из фекалий

Британские ученые создали экологичное авиатопливо из фекалий. О том, что самолеты захотели заправлять с помощью отходов жизнедеятельности человека, сообщает «Би-Би-Си».

Биотопливо изобрела компания Firefly Green Fuels из графства Глостершир. Тесты, проведенные международными авиационными регуляторами установили, что керосин, сделанный из сточных вод, по химическому составу почти ничем не отличается от топлива Джет А-1, однако его углеродный след на 90 процентов ниже.

В компании подсчитали, что каждый человек за год производит достаточно отходов, чтобы создать четыре-пять литров биотоплива. Учитывая эти данные, для отправки на самолете одного пассажира из Лондона в Нью-Йорк потребуются годовые фекалии 10 тысяч человек. Таким образом, общие отходы всех граждан Соединенного королевства закроют около пяти процентов потребности страны в авиационном топливе.

Ранее стало известно, что авиаперевозчики собрались включить в стоимость билетов на самолеты пункт о декарбонизации отрасли. Суммарные затраты на переход авиалайнеров на экологичное топливо до 2050 года оцениваются в пять триллионов долларов.