Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:43, 28 декабря 2023Культура

Трамп назвал себя причиной успеха фильма «Один дома 2»

Трамп заявил, что фильм «Один дома 2» стал успешным благодаря ему

Кадр: фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его камео в фильме «Один дома 2» помогло картине 1992 года добиться успеха. Его слова приводит Discussing Film в соцсети X.

По словам Трампа, режиссер серии фильмов Крис Коламбус упрашивал его поучаствовать в съемках. «Это камео помогло фильму добиться успеха, но если они чувствовали, что их принуждают или не хотели видеть меня там, то почему они поместили меня туда [в фильм] и держали там более 30 лет? Потому что я и тогда, и сейчас отлично справляюсь с этим фильмом, вот почему!» — сказал он.

Заявление экс-президента США было сделано после недавнего интервью Коламбуса, в котором он утверждал, что Трамп настоял на памятном камео.

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли в серии фильмов «Один дома», актер Маколей Калкин получил звезду на голливудской «Аллее славы».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

      В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

      В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

      Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

      В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

      Молдавия присоединилась к «реестру убытков» по Украине

      Российского заключенного осудят за участие в «Правом секторе»

      Адвокат Блиновской раскрыла сумму оставшегося долга блогерши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости