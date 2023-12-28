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07:29, 28 декабря 2023Экономика

В России взлетели цены на один вид топлива

«Ъ»: биржевые цены на сжиженные углеводородные газы в России выросли на 27,4 %

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

За последние три дня биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному индексу Урала и Сибири выросли на 27,4 процента. За день, 27 декабря котировки подскочили на 13,3 процента и достигли уровня в 21,6 тысячи рублей за тонну, сообщает «Коммерсантъ».

В целом пропан-бутан дорожает в стране с 13 декабря. В сравнении с показателем января биржевая стоимость СУГ увеличилась в 3,7 раза. Участники рынка связывают подобную динамику с рядом факторов, включая низкие объемы поставок производителей. Кроме того, к середине декабря на биржевом рынке уже были распроданы объемы топлива с отгрузкой в новогодние праздники. При этом далеко не все потребители в России успели закупить топливо по низким ценам.

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В конце ноября газета «Коммерсантъ» сообщала о резком росте оптовых цен на СУГ в стране. За последний месяц осени стоимость этого вида топлива в России увеличилась до двухлетнего максимума и достигла уровня в 33,7 тысячи рублей за тонну. При этом в европейской части страны цены подскочили еще больше и выросли до 35,7 тысячи.

Тогда эксперты прогнозировали сезонное снижение стоимость сжиженных углеводородов. Теперь же аналитики полагают, что долгосрочная динамика цен на СУГ будет во многом определяться уровнем подготовки российских производителей к эмбарго со стороны Евросоюза, вступающему в силу через год. Если им не удастся перенаправить поставки в азиатский и другие регионы, внутренний рынок будет ждать профицит.

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      Анатолий Акулов
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