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07:45, 27 ноября 2023Экономика

Цены на один вид топлива в России взлетели

«Ъ»: оптовые цены на сжиженные углеводородные газы в РФ превысили 33 тыс. рублей

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В ноябре 2023 года стоимость тонны сжиженных углеводородных газов (СУГ) на базисе Урал и Сибирь на российском внебиржевом рынке достигла двухлетнего максимума и составила 33,7 тысячи рублей за тонну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом в европейской части страны цены на этот вид топлива оказались еще выше — 35,7 тысячи рублей, что также оценивается в качестве пикового показателя. Для сравнения, эта планка превысила средние значения начала года в 5,8 раза и примерно соответствует уровню ноября 2021 года, указывают эксперты.

В 2022-м цены на СУГ в России снижались на фоне проблем с экспортом топлива из-за международных санкций и в феврале этого года достигли минимального значения в пять тысяч рублей за тонну. Этот показатель оказался почти в десять раз ниже абсолютного максимума (более 48 тысяч рублей за тонну), зафиксированного на российском рынке в августе 2021 года. Однако в ближайшие месяцы аналитики предрекают сезонное снижение цен на СУГ.

В начале второй половины октября представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сообщили о втором крупном сбое за два дня. Первый произошел 16 октября в 11:25, второй — 17 числа в то же время. При этом в обоих случаях конкретные причины сбоев не уточнялись. Одним из основных товаров, торгующихся на СПбМТСБ, являются сжиженные углеводородные газы.

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      Анатолий Акулов
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