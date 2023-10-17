На российской бирже случился второй крупный сбой за два дня

Торги на Санкт-Петербургской бирже остановились второй раз за два дня

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), одна из двух главных бирж России, второй день подряд без предупреждения приостанавливает торги в товарных секциях. Сообщения об этом публикуются на сайте площадки.

Первый крупный сбой случился накануне, 16 октября, в 11:25. Позднее торги возобновились. Второй произошел во вторник, 17 октября, в то же время. В первом сообщении говорилось, что причины уточняются. В следующих приводилось расписание возобновления торгов по секциям, но причина указана так и не была.

Месяц назад, 13 сентября, крупный сбой случился на Московской бирже. Тогда пресс-служба площадки объяснила приостановку нештатной работой торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию. Возобновить торги удалось через 3,5 часа.

Основными товарами, торгующимися на СПбМТСБ, являются нефть, природный газ и нефтепродукты — различные сорта бензина и дизельного топлива, мазут, сжиженные углеводородные газы (СУГ). К настоящему времени стоимость топлива растет, за исключением дизельного летнего, цена которого сокращается на 0,3 процента.