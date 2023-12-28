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22:16, 28 декабря 2023Россия

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

Слуцкий: нужно признать русофобию уголовно наказуемым деянием
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Необходимо признать русофобию уголовно наказуемым деянием. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале указал, что готов предложить соответствующие поправки в законодательство.

Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тысячи россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку, то есть к 30 ноября.

«В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию», — также отметил Слуцкий.

По его словам, русофобию нужно признать наказуемым деянием. Об этом, как отметил Слуцкий, говорят «еще с прошлого года и на разных уровнях». Он уточнил, что ответственность в данном вопросе «должна быть суровой».

Леонид Слуцкий подтвердил, что Россия не оставит депортируемых из Латвии русских на произвол судьбы.

19 декабря стало известно, что правительство России поддержало законопроект о введении уголовной ответственности за русофобию.

Как рассказал глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский, решение кабмина является сигналом о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина, которое было дано еще в прошлом году.

Помимо этого, в начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что русофобия в странах Прибалтики была еще до начала специальной военной операции на Украине. По словам политика, желание государства, чтобы люди, которые проживают на его территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку, является абсолютно законным.

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      Марина Совина
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