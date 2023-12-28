В гараж Госдумы поступили отечественные машины Lada Vesta для депутатов

В гараж Госдумы поступила партия отечественных автомобилей Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты. Об этом депутат Александр Толмачев рассказал РИА Новости.

По мнению Толмачева, такое решение поднимет статус российских машин, которые будут восприниматься как «депутатские». «Сказано — сделано. Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. (...) Это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», — заявил он.

Среди прочего, собеседник издания считает, что глупо продолжать эксплуатировать автомобили тех марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов. По его мнению, подобные санкции являются издевательством над клиентом.

В августе президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы все чиновники начали ездить на отечественных автомобилях. При этом массовое производство Aura начнется во второй половине 2024 года и будет успешным только при условии достаточного спроса, предупреждали представители концерна.