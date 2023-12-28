В Израиле подростка приговорили к заключению за отказ вступить в ЦАХАЛ

Time: в Израиле подростка приговорили к 30 дням тюрьмы за отказ вступить в ЦАХАЛ

В Израиле 18-летнего подростка приговорили к заключению на 30 дней в военной тюрьме за отказ вступить в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет Time.

«Преступное нападение на сектор Газа не решит жестокую резню, устроенную [палестинской радикальной группировкой] ХАМАС. Насилие не решит проблему насилия. И именно поэтому я отказываюсь», — сказал Таль Митник.

Отмечается, что его тюремный срок может быть продлен сверх первоначальных 30 дней, если он снова откажется вступить в армию. По словам подростка, 7 октября израильтяне впервые пережили травму такого масштаба. После нападения началась кампания мести не только против ХАМАС, но и против всего палестинского народа, подчеркнул Митник.

Он также заявил, что отказывается верить, что большее насилие принесет безопасность. Кроме того, Митник призвал прекратить участие в вооруженных силах, которые обслуживают оккупацию.

Ранее глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви высказался о возможной длительности конфликта с ХАМАС. По его мнению, противостояние сторон продлится в течение еще многих месяцев.

