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17:41, 28 декабря 2023Из жизни

В Китае стало модно делать пластические операции кошкам и собакам

В Китае набрал популярность тренд на пластические операции для кошек и собак

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

В Китае набрали популярность пластические операции для домашних питомцев. Об этом сообщает South China Morning Post.

Особенно модным стал тренд на «уши Микки Мауса». Во время этой процедуры форму ушей кошек и собак меняют, делая их более круглыми — в том же стиле, что и у героя известного мультфильма Disney. Некоторые клиники в провинции Чунцин даже устраивают акции, предлагая оплатить процедуру для нескольких питомцев разом.

Стоимость одной операции составляет около 300 юаней (около четырех тысяч рублей). При этом процедура состоит из двух частей. Сначала вводится анестезия, и хирург удаляет часть тканей ушей, что занимает около получаса. Во время второй фазы врач придает ушам нужную форму, чтобы они торчали, а не падали; этот процесс длится от 20 до 60 дней и требует дополнительных визитов в клинику.

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Профессиональные ветеринары и защитники животных в Китае выступают решительно против подобной практики, поскольку такие операции причиняют животным боль и стресс. Кроме того, из-за изменения естественной формы ушей животные могут начать расчесывать их, причиняя себе дополнительные страдания.

Хотя законом не запрещено проводить домашним питомцам пластические операции, крупные клиники в больших городах не оказывают таких услуг. Чаще их рекламу можно встретить в питомниках.

Ранее сообщалось, что в Китае полицейские спасли более тысячи кошек, которых собирались пустить на мясо для последующей продажи магазинам и ресторанам. Кошачье мясо в стране запрещено к употреблению.

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      Алиса Дмитриева
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