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13:19, 28 декабря 2023Силовые структуры

В Москве двое человек лишились приобретенного гражданства по новому закону

В Москве 2 человек лишили гражданства за сбыт наркотиков и уклонение от службы

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Столичное управление МВД России лишило приобретенного гражданства двоих человек в рамках вступившего в силу в октябре нового закона о гражданстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, один из них — 20-летний мужчина — совершил преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Его задержали сотрудники полиции по подозрению в наркопреступлении на Авиационной улице, при себе у него был пакет с мефедроном. Второй иностранец уклонился от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований — 23-летний мужчина не состоял на учете в военном комиссариате, избегал вручения ему повестки, а, когда его признали годным к военной службе, не явился к месту отправки.

Оба гражданина были признаны виновными по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 328 УК РФ соответственно и привлечены к уголовной ответственности. В отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, действующие российские паспорта изъяты.

Ранее девять человек в Санкт-Петербурге лишились приобретенного гражданства по новому закону.

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      Олеся Мицкевич
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