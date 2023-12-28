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10:49, 28 декабря 2023Силовые структуры

В российском городе девять человек лишились гражданства по новому закону

В Петербурге полиция лишила гражданства 9 человек из-за их преступлений

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге полиция лишила приобретенного гражданства девять человек в рамках вступившего в силу в октябре нового закона о гражданстве. Об этом сообщает ТАСС.

Все они из стран ближнего зарубежья и приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад. Иностранцев лишили российского паспорта из-за совершенных ими преступлений. Большинство из них занимались незаконным оборотом наркотиков.

Ранее стало известно, что четыре региональных МВД вынесли первые решения о лишении людей гражданства за совершенные преступления.

26 октября в России вступил в силу новый федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». В нем расширился перечень преступлений, за которые можно лишать приобретенного гражданства России. Список увеличился с 18 до 64 статей Уголовного кодекса РФ.

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