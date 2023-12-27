Четырех россиян лишат гражданства и выдворят из страны за преступления

МВД РФ: четырех россиян лишат гражданства и выдворят из страны за преступления

В четырех регионах России вынесли первые решения о лишении людей гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«Первые решения уже вынесены ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Тверской области», — уточнили в пресс-центре.

В МВД добавили, что бывших россиян выдворят с территории страны после того, как они отбудут установленное судом наказание в местах лишения свободы.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов, которые отказываются участвовать в специальной военной операции (СВО). Он также озвучил предложение СК организовать на пунктах пропуска через границу обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев при въезде и выезде.