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11:41, 28 декабря 2023Среда обитания

В небе над Ленобластью заметили редкое явление

В небе над Ленинградской областью заметили лунное гало
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sklo Studio / Shutterstock / Fotodom

Жители Ленобласти в ночь на 28 декабря наблюдали редкое оптическое явление — лунное гало. Фотографии появились в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

На опубликованных кадрах видно, что Луна окружена «куполом» солнечного света. Жители смогли также наблюдать световые столбы — они, как и гало, образовались при отражении света от мельчайших ледяных частиц в воздухе.

Гало может появляться в видео круга света вокруг Солнца и Луны. Явление появляется при сочетании мороза с высокой влажностью. Оно может возникать и летом, в этом случае свет отражается в водяных парах.

Ранее в небе над Хабаровском заметили усеченное солнечное гало. При этом явлении аура света расположена на расстоянии от Солнца, при этом за линией свечения видны «сгустки» солнечного света со шлейфами. Температура воздуха в этот день составляла минус 27 градусов.

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      Мария Черкасова
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