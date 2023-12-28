В Пентагоне пожаловались на исчерпание средств на нужды армии после Украины

Представитель Пентагона Гарн: у США исчерпан запас денег для пополнения запасов

США уже исчерпали запас ранее выделенных Конгрессом денег для пополнения американских арсеналов, опустевших из-за масштабной военной помощи Украине. На это пожаловался представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн, сообщает The Washington Post (WP).

«Теперь, когда имеющийся остаток [средств] не соответствует масштабу наших заявок [на восполнение запасов], мы будем более тщательно оценивать дальнейшие последствия, чтобы обеспечить соответствие решений более широким стратегическим целям. Без дополнительного финансирования армия столкнется с дефицитом пополнения военных запасов, что в свою очередь повлияет на нашу боеготовность», — заключил высокопоставленный американский военный.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине последний в этом году пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Отмечается, что в казне у США больше нет средств для помощи Украине, пока новый пакет помощи ожидает одобрения в Конгрессе. 61 миллиард долларов для Киева включены в пакет на 100 миллиардов, куда также входят средства для Израиля и для улучшения ситуации на границе с Мексикой.