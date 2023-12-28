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10:48, 28 декабря 2023Ценности

В России захотели продать роскошные часы за 60 миллионов рублей

Скриншот: Ресейл-платформа

В России выставили на продажу роскошные часы ювелирного бренда Patek Philippe за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на ресейл-платформе Avito.

Продавец из Москвы захотел продать часы модели Nautilus из белого 18-каратного золота, которые покрыты 255 бриллиантами. Кроме того, три часовые метки циферблата также выполнены из бриллиантов багетной огранки — в общей сложности на корпусе аксессуара расположили 1343 бриллианта суммарным весом около 18,7 карата.

В то же время задняя крышка часов сделана из сапфирового стекла. Согласно описанию товара, часы обладают водонепроницаемостью до 120 метров. Стоимость люксовой вещи составила 60 миллионов рублей.

В декабре 18-летняя падчерица Кортни Кардашьян похвасталась сумкой за 2 миллиона рублей. Дочь барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера Алабама рассказала, что ей преподнесли первую в ее жизни сумку Birkin люксового бренда Hermes белого цвета, стоимость которой составляет как минимум 25 тысяч долларов.

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      Карина Черных
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