Водонаева поделилась снимками в купальнике и вызвала споры в сети

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева приняла участие в откровенной съемке и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя телеведущая поделилась снимками, на которых она позирует перед фотографом в черном купальнике, оформленном глубоким декольте и многочисленными вырезами округлой формы. При этом она обмотала себя елочной гирляндой.

Подписчики разошлись во мнениях по поводу фотосессии знаменитости. «На голую вечеринку не пустили?», «Покоя нет бесам! Опять разделись», «Сейчас нужно извиняться после таких фото», «Шикарная Алена», «Хейтят голых те, кто не может себе позволить оголиться», «Теперь все знают, что просить на Новый год», — писали они.

В октябре Алена Водонаева ответила на критику своих полуголых фото. Тогда телеведущая выложила снимки, где предстала в стрингах и халате с запахом на спине, который обнажал ее ягодицы. Впоследствии она отметила, что сделала данные кадры для соцсетей в честь Хеллоуина и получила под ними написанные женщинами неприятные комментарии.