Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:42, 28 декабря 2023Ценности

Водонаева поделилась снимками в купальнике и вызвала споры в сети

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева приняла участие в откровенной съемке и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя телеведущая поделилась снимками, на которых она позирует перед фотографом в черном купальнике, оформленном глубоким декольте и многочисленными вырезами округлой формы. При этом она обмотала себя елочной гирляндой.

Подписчики разошлись во мнениях по поводу фотосессии знаменитости. «На голую вечеринку не пустили?», «Покоя нет бесам! Опять разделись», «Сейчас нужно извиняться после таких фото», «Шикарная Алена», «Хейтят голых те, кто не может себе позволить оголиться», «Теперь все знают, что просить на Новый год», — писали они.

В октябре Алена Водонаева ответила на критику своих полуголых фото. Тогда телеведущая выложила снимки, где предстала в стрингах и халате с запахом на спине, который обнажал ее ягодицы. Впоследствии она отметила, что сделала данные кадры для соцсетей в честь Хеллоуина и получила под ними написанные женщинами неприятные комментарии.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ. В отряде рассказали, как это было

      В правительстве назвали причину подорожания новогоднего стола

      Россиянам назвали способы правильно подготовиться к ремонту

      Россиянин похитил девушку на почве ревности и избивал ее в течение дня

      Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

      США предложили изучить способы изъять заблокированные активы России

      В Конгрессе проверят данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера

      В России решили заманить иностранных инвесторов длинными визами

      Рост экономики России замедлился

      Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости