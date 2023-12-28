Володин перечислил вступающие в силу в январе законы

Володин: с января повысится размер социальных налоговых вычетов и вырастет МРОТ

С января 2024 года в России вступит в силу ряд законов. Их перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

В новом году родители смогут сохранить право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им полутора лет. Помимо этого, с января повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — его минимальная сумма составит 19 242 рубля. Зарплата вырастет у 4,8 миллиона человек, более 32 миллионов пенсионеров коснется рост страховых пенсий на 7,5 процента. Повысится, помимо этого, сумма социальных налоговых вычетов.

Кроме того, с 1 января россиянам дадут бессрочное право на получение кредитных каникул. Также вступит в силу новая редакция закона о занятости, которая подразумевает новое правовое регулирование отношений в сфере занятости населения. С начала года НДФЛ перестанут взимать с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать героиня». Налогом не будут облагаться доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, которые получены на соревнованиях и конкурсах регионального и местного уровня, а также выплата материальной помощи студентам колледжей и вузов.

В январе расширится перечень товаров, на которые распространена пониженная ставка НДС. К ним, в частности, отнесут детские автокресла и велосипеды. В беззаявительном порядке начнут назначаться социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца. В силу вступят изменения, которые касаются маткапитала. Так, его получат только те, кто имеет гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если человек является гражданином РФ по рождению. Такое нововведение не коснется жителей новых регионов.

15 декабря в Госдуме прошло завершающее заседание осенней сессии. По словам Володина, в 2023 году депутаты приняли 694 закона, 172 из которых социально значимые.

