Wildberries захотел добавить кнопку отмены заказа

Wildberries тестирует кнопку отмены заказа для защиты от случайных покупок

Маркетплейс Wildberries захотел добавить в аккаунты пользователей кнопку отмены заказа для защиты от случайных покупок. О тестировании упомянутой кнопки представители компании сообщили РИА Новостям.

Выяснилось, что кнопка позволит покупателям отказаться от доставки в первые часы после оформления заказа или до момента, пока продавец не начал сборку товаров.

В начале декабря сообщалось, что на маркетплейсе Wildberries вновь сделали доставку платной из-за перегрузки пунктов выдачи заказов. Помимо этого, в случае отказа от товара нужно будет также заплатить за обратную доставку. Кроме того, за возврат заказа взимается дополнительная комиссия.