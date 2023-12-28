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15:40, 28 декабря 2023Силовые структуры

Задержанного сотрудниками ФСБ за вымогательство россиянина осудили

Суд дал 2 года колонии жителю Брянской области, вымогавшему 600 тыс. рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Брянской области приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, занимавшегося вымогательством денежных средств в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, подсудимый, являясь одним из лидеров криминальной среды области, требовал у жителя Брянска 600 тысяч рублей, угрожая насилием. При передаче части денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ и МВД. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

Ранее трое россиян из Удмуртии под видом полицейских похитили мужчину ради вымогательства.

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      Олеся Мицкевич
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