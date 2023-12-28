Врач развеял популярный миф о закаливании

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг мнение о том, что закаливание поможет снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Выпуск, в котором специалист развеял популярный миф о здоровье, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что обливания холодной водой не защитят от инфарктов и инсультов. «Более того, есть наблюдения, что в некоторых случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще противопоказано переохлаждение», — добавил он.

При этом, по словам врача, некоторые исследования показали, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний помогает баня.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» дал россиянам четыре рекомендации на новогодние праздники. В частности, он посоветовал не садиться голодными за новогодний стол, а также не нарушать режим сна в праздничные дни.