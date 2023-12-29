Неизвестный четыре раза проникал в дом по ночам и наблюдал за спящей девочкой

В США взломщик четыре раза проник в чужой дом и разговаривал со спящей девочкой

В США полиция штата Пенсильвания разыскивает неизвестного мужчину, который четыре раза проникал в чужой дом по ночам. Об этом сообщает People.

Тиффани Сабара из города Коствилл рассказала, что впервые взломщик проник в дом в сентябре через кухонную дверь, на которой сломался замок. Еще два раза мужчина входил в дом семьи, так как двери были не заперты по недосмотру. В конце декабря преступник влез в дом через окно.

Визиты незнакомца попали на записи камер наблюдения, установленных в доме. Каждый раз мужчина заходил в комнату спящей девятилетней дочери Сабары. По ее словам, он наблюдал за девочкой и разговаривал с ней.

Несмотря на полученные кадры из дома семьи, полиция пока не смогла установить личность преступника. Правоохранители попросили местных жителей быть особенно внимательными и делиться с ними любой информацией о странных происшествиях.

В июле 2022 года полиция Праги объявила в розыск хромого грабителя, который повадился тайно проникать дома и наблюдать за спящими людьми. Мужчина также совершал мелкие кражи в домах пражан.

