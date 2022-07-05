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Хромой грабитель проник в несколько домов и понаблюдал за спящими хозяевами

WION: полиция объявила в розыск тайно наблюдавшего за спящими людьми грабителя

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Полиция в Праге объявила в розыск хромого грабителя, который повадился тайно проникать дома, совершать мелкие кражи и наблюдать за спящими людьми. Об этом сообщает WION.

В правоохранительных органах рассказали, что подозреваемый вломился уже в несколько домов в чешской столице. В общей сложности поступило семь обращений от потерпевших. Один из домов он ограбил дважды за год. Полицейские опасаются, что на самом деле пострадавших от действий мужчины может быть больше.

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По данным полиции, взломщик намеренно выбирал те дома, где присутствовали хозяева. В одном из случаев подозреваемый сидел на кровати рядом со спящей девятилетней дочерью владельца дома, которая не подозревала о присутствии кого-то чужого. В других случаях грабитель пробирался в дома, когда владельцы бодрствовали. «Чтобы его не беспокоили, он запирался в комнате или на целом этаже, обыскивал помещения и уходил из дома», — пояснили в полиции.

По данным правоохранительных органов, странные преступления совершает хромой мужчина в возрасте 55-60 лет. В случае поимки ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась на бездомного, который тайно подселился в дом и напугал ее громким храпом. Она оставила послание незваному гостю с вежливой просьбой покинуть дом в ее отсутствие.

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Алиса Дмитриева
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