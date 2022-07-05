Хромой грабитель проник в несколько домов и понаблюдал за спящими хозяевами

WION: полиция объявила в розыск тайно наблюдавшего за спящими людьми грабителя

Полиция в Праге объявила в розыск хромого грабителя, который повадился тайно проникать дома, совершать мелкие кражи и наблюдать за спящими людьми. Об этом сообщает WION.

В правоохранительных органах рассказали, что подозреваемый вломился уже в несколько домов в чешской столице. В общей сложности поступило семь обращений от потерпевших. Один из домов он ограбил дважды за год. Полицейские опасаются, что на самом деле пострадавших от действий мужчины может быть больше.

По данным полиции, взломщик намеренно выбирал те дома, где присутствовали хозяева. В одном из случаев подозреваемый сидел на кровати рядом со спящей девятилетней дочерью владельца дома, которая не подозревала о присутствии кого-то чужого. В других случаях грабитель пробирался в дома, когда владельцы бодрствовали. «Чтобы его не беспокоили, он запирался в комнате или на целом этаже, обыскивал помещения и уходил из дома», — пояснили в полиции.

По данным правоохранительных органов, странные преступления совершает хромой мужчина в возрасте 55-60 лет. В случае поимки ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась на бездомного, который тайно подселился в дом и напугал ее громким храпом. Она оставила послание незваному гостю с вежливой просьбой покинуть дом в ее отсутствие.