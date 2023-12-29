Названа первая наносимая ребенку родителями травма

Клинический психолог Мария Макухина рассказала, что отверженность — первая психологическая травма, которую взрослые могут нанести ребенку. Способ избежать ее назвала в комментарии для «Ленты.ру» эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».

По словам Макухиной, неприятие ребенка может возникать у некоторых родителей из-за неоправдавшихся надежд. Например, когда хотели мальчика, а родилась девочка. Взрослея, такой ребенок может начать защищаться, избегая близких отношений. При этом он будет ощущать себя ненужным, перестанет доверять окружающим.

Расстройство привязанности начинается в раннем возрасте и его не могут диагностировать до года ребенка, объяснила клинический психолог. Эта травма также возникает из-за насилия, пренебрежения или отсутствия постоянного объекта привязанности, дополнила она.

На самом деле неважно, будет это мама, папа, бабушка или даже няня. Главное, чтобы этот объект был заботливым, любящим и постоянно присутствующим в жизни ребенка. Но постоянно — не значит без возможности выйти из дома одному Мария Макухина клинический психолог

Эта детская травма способна увеличивать риск развития расстройств личности во взрослом возрасте, предупредила собеседница «Ленты.ру». Избежать их поможет формирование постоянных стабильных взаимоотношений, резюмировала Макухина.

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