Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:26, 26 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали несколько способов избавиться от хронической усталости

Фото: PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Грамотное чередование активности и отдыха — один из самых эффективных способов борьбы со стрессом и физическим истощением, рассказала клинический психолог онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Ксения Умнякова. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала способы избавиться от хронической усталости.

Главное условие психического и физического здоровья — здоровый образ жизни, заявила Умнякова. По ее словам, необходимо достаточно спать, правильно питаться и посильно заниматься спортом. Однако, даже придерживаясь принципов ЗОЖ, нужно грамотно чередовать отдых и активность. «Важно узнать свой организм и начать вести дневник, чтобы определить, какое количество физической и умственной активности для вас оптимально, какие виды деятельности оказывают наибольшее положительное влияние, а также выявить ранние признаки того, что вы приближаетесь к своему пределу и вам пора сделать перерыв», — прокомментировала специалистка.

Психолог рекомендовала делать периоды активности короче и отдыхать по расписанию. В частности, по ее словам, можно ставить уведомления на телефоне, которые будут сообщать, что пора прогуляться, немного подвигаться. Также следует менять типы выполняемых задач, чередуя сидячую и стоячую работу, физические и умственные задачи.

Материалы по теме:
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей. Простые способы быстро заснуть при бессоннице
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей.Простые способы быстро заснуть при бессоннице
5 июля 2023
Как правильно отдыхать? Простые правила для восстановления сил после тяжелого дня
Как правильно отдыхать?Простые правила для восстановления сил после тяжелого дня
1 мая 2023
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022

Также побороть хроническую усталость способна техника визуализации, продолжила психотерапевт. Для ее выполнения человеку нужно представить сцены, в которых он почувствует себя умиротворенно и спокойно, объяснила она. На помощь в борьбе с усталостью придет и техника правильного дыхания, добавила Умнякова.

Дыхание животом снимает напряжение и способствует расслаблению. Для его выполнения расположитесь поудобнее. Положите одну руку на грудь, другую — на живот. Сделайте глубокий вдох носом. Направьте воздух в живот так, чтобы он округлился. Выдохните и немного напрягите мышцы живота. Дышать таким образом нужно несколько минут

Ксения Умняковаклинический психолог

Если же нормализовать состояние самостоятельно не получается, психолог призвала поискать поддержки близких.

Ранее клинический психолог Дарья Серебрякова назвала красноречивые признаки партнера-манипулятора в отношениях. Манипуляция, в отличие от здорового взаимодействия, не предполагает выгоды другого человека и подразумевает, что партнера используют как средство для достижения цели, отметила она.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о повреждении корабля «Новочеркасск» при атаке на Крым

      Раскрыты самые необычные находки в аэропортах Москвы

      Экономике Европы предрекли стагнацию

      В России объяснили решение ВСУ нанести удар в районе Феодосии

      Трое российских детей оказались в больнице из-за опасного вождения отца

      Россиянам назвали несколько способов избавиться от хронической усталости

      Обездвиженную российскую учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной

      Samsung перестала производить детали для российских танкеров

      Мать-одиночка выиграла в лотерею 175 миллионов рублей и разочаровалась

      19-летняя дочь Чарли Шина снялась в откровенном образе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости