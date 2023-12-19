Названы красноречивые признаки партнера-манипулятора в отношениях

Манипуляция, в отличие от здорового взаимодействия, не предполагает выгоды другого человека и подразумевает, что партнера используют как средство для достижения цели, рассказала клинический психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка назвала красноречивые признаки партнера-манипулятора в отношениях.

Психолог заявила, что распознать манипулятора непросто, потому что такие люди всегда искусно маскируют свои истинные цели и умеют притворяться. По словам Серебряковой, манипулятор обычно во всем соглашается с тем человеком, которого он хочет использовать, говорит ему много позитивных вещей.

Также распознать манипулятора можно по тому, кто сколько сил он вкладывает в отношения, продолжила психолог. «Распространенная история: мужчина в отношениях с молодой девушкой, которая на словах транслирует ему полное принятие, восхищение и любовь, но при этом не вкладывает ничего в общие цели, а только в себя. Это повод задуматься. Зачастую подобные женщины выжимают из мужчины все, что возможно, а затем бросают», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

При этом Серебрякова подчеркнула, что все манипуляторы пользуются несколькими стандартными приемами: кто-то добивается своего через позитив, бесконечно восхваляя, а кто-то — через позицию угнетенного.

Еще один маячок: готов ли один из партнеров поддержать другого, когда у него возникают трудности? Помочь, вложиться, пойти на работу, если появились финансовые трудности, а не вставать в позицию жертвы или тем более обвинителя Дарья Серебрякова клинический психолог

В заключение клинический психолог рассказала, что существуют даже курсы, где женщин учат получать от мужчины все за счет манипуляций. «Обращайте внимание на то, что в здоровых отношениях есть равноценное распределение обязанностей. Отношения нам нужны в том числе и для того, чтобы лучше, проще, качественнее вместе справляться с жизненными трудностями и делиться радостями», — подытожила Серебрякова.

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