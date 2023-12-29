Популярная российская блогерша рассказала о желании переехать «хоть куда-нибудь»

Популярная российская TikTok-блокерша Лиза Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко) заявила, что хочет переехать в Италию. Об эмиграции она высказалась в выпуске шоу «Пушка», доступном на YouTube.

Гритченко заявила, что хотела бы жить и учиться в Италии. Она заявила, что планирует поступить в итальянский университет дизайна. Вместе с супругом, блогером Сашей Теслондом (настоящее имя — Александр Попов) тиктокерша начала учить итальянский язык. «Мне по ощущениям кажется, что я там больше себя найду. (...) И вообще там так все круто», — высказалась она.

При этом блогерша вспомнила, что ей четыре раза отказывали в визе во Францию, когда она хотела переехать туда с супругом. «Хоть куда-нибудь, на самом деле, я хочу [переехать]. Хоть куда. Мне без разницы», — сказала блогерша

Ранее блогер Теслонд раскрыл сложность жизни за границей. Блогер, живший во Франции, признался, что не чувствовал стабильности, находясь в другой стране.

Гритченко вместе с Поповым снимают юмористические ролики в TikTok о совместной жизни и бытовых ситуациях. На аккаунт блогерши подписано 2,8 миллиона человек.