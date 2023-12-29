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07:15, 29 декабря 2023Ценности

Популярная телеведущая попала в объектив папарацци в микробикини

Фото: Scott Garfitt / Invision / AP

Британская телеведущая и модель Хлои Ферри попала в объектив папарацци во время отдыха в Таиланде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летнюю знаменитость запечатлели вместе с возлюбленным Джонни Уилбо. Ферри пришла на пляж в полосатом микробикини бежевого цвета с крупным колье в виде морской звезды. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела солнцезащитные очки.

В октябре американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. Она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.

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      Карина Черных
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