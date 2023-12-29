Посол Казахстана призвал создать условия для изучения казахского языка в России

Посол Абаев призвал создать условия для изучения казахами родного языка в России

Казахстан надеется на то, что в России будут созданы условия для изучения казахами родного языка, в особенности в местах их компактного проживания. С таким призывом посол республики в РФ Даурен Абаев выступил в своей статье, опубликованной в «Независимой газете».

Дипломат заявил, что за полгода работы на должности посла ему удалось посетить регионы, где его соотечественники «составляют значимую долю в структуре местного населения». По его словам, в беседе они поднимают лишь проблему возможности изучения казахского языка их детьми.

Абаев также напомнил, что в настоящий момент в России проживает до 600 тысяч казахов, а русские являются вторым по численности этносом в Казахстане. При этом он отметил, что русский язык в республике считают «важным элементом конкурентоспособности» казахов.

Ранее МИД Казахстана сообщал об уходе российского генконсула Евгения Боброва с поста после его слов о сокращении числа русскоязычных школ в республике, дефиците преподавателей и исключении предмета «Русский язык» из программы для первого класса с казахским языком обучения.

Как заявил представитель ведомства Айбек Смадияров, приведенная Бобровым информация не является достоверной. При этом он указал на то, что из 7711 государственных школ в Казахстане 1203 ведут обучение на русском языке, а 2551 школа — на казахском и русском языках.