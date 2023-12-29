Посол России понадеялся на отказ Аргентины отправлять военную технику Киеву

Посол: РФ надеется, что Аргентина не будет отправлять военную технику на Украину

Россия надеется, что Аргентина с приходом к власти президента Хавьера Милея продолжит придерживаться принципа отказа от отправки военной техники в зоны конфликта. Об этом заявил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

По словам дипломата, до нового правительства был доведен сигнал о «важности и в дальнейшем строго следовать этой линии».

Ранее сообщалось, что действующие власти Аргентины решили передать Украине два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, купленных у России, в качестве помощи.

10 декабря журналист Даниель Керсфельд рассказал, что латиноамериканские страны отказываются занимать сторону Украины в конфликте с Россией, и Аргентине стоит последовать их примеру.